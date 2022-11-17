Загарбники вдарили трьома ракетами по Запорізькій області: четверо загиблих, є руйнування
Вночі на 17 листопада ворожі війська вдарили по Вільнянщині, що на Запоріжжі. Внаслідок чого руйнувань зазнали будинки, 4 людини загинули
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.
"Вночі росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок", - написав Старух.
За його словами, під завалами опинилися люди. На місці працюють рятувальники.
Своєю чергою Тимошенко уточнив, що зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей.
Наразі відомо про 4 загиблих.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
- А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.
- Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.
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