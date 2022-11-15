Росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Вранці 15 листопада війська РФ вдарили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя", - написав він.
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Постраждалих немає.
Він закликав мешканців області бути уважними та обережними.
Наряди поліції обстежують місця прильотів.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
- А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.
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