Росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був завданий ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя", - написав він.

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Постраждалих немає.

Він закликав мешканців області бути уважними та обережними.

Наряди поліції обстежують місця прильотів.

Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.

А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.

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