У Запорізькій області збільшується кількість військових РФ, - депутат облради Лишенко
Депутат Запорізької облради Сергій Лишенко вважає, що на окупованих територіях Запорізької області російські військові вже деморалізовані
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Запорізькій області відчувається збільшення кількості російських військових. Про це розповідають місцеві мешканці. Військових РФ перекидають до Дніпрорудного, Енергодара, Мелітополя. Це ті військові, яких відвели з правого берега, чи ті, які перебували у резерві - наразі невідомо. Вони відразу починають облаштовувати свої позиції, будувати додаткові укріплення, займають будинки місцевих мешканців", - зазначив Лишенко.
За його словами, оборонні укриття, які облаштовують російські військові не зможуть стримати українську армію.
"Російські військові, які перебувають тривалий час на цих територіях, вже деморалізовані. Окупанти кажуть місцевим: колись зранку ви прокинетесь, а нас вже тут нема. Тобто росіяни розуміють, що ніхто не буде вв'язуватися у міські бої. Вони морально готові до відступу", - підкреслив Лишенко.
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