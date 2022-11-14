Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Запорізькій області відчувається збільшення кількості російських військових. Про це розповідають місцеві мешканці. Військових РФ перекидають до Дніпрорудного, Енергодара, Мелітополя. Це ті військові, яких відвели з правого берега, чи ті, які перебували у резерві - наразі невідомо. Вони відразу починають облаштовувати свої позиції, будувати додаткові укріплення, займають будинки місцевих мешканців", - зазначив Лишенко.

За його словами, оборонні укриття, які облаштовують російські військові не зможуть стримати українську армію.

"Російські військові, які перебувають тривалий час на цих територіях, вже деморалізовані. Окупанти кажуть місцевим: колись зранку ви прокинетесь, а нас вже тут нема. Тобто росіяни розуміють, що ніхто не буде вв'язуватися у міські бої. Вони морально готові до відступу", - підкреслив Лишенко.

Через настання зими на фронті зменшиться інтенсивність наступальних дій, а українські військові та окупанти перейдуть до більш позиційного протистояння

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте українські захисники відбили атаки в районі 7 населених пунктів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb















