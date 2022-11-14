Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка у щоденному аналітичному звіті зазначає, що зима змінить умови як для окупантів, так і для українських військових. Зміни тривалості світлового дня, температури та погоди створять нові випробування для солдатів. А усі рішення, які прийматиме російський генштаб частково залежатимуть й від настання зими.

Скорочення світлового дня до менш ніж 9 годин на добу призводить до меншої кількості наступальних дій та переходу до більш позиційного оборонного протистояння.

У розвідці Британії додали, що військовослужбовці, яким не вистачає зимового одягу та житла, з високою ймовірністю потерпатимуть від холоду. Крім того, вікно "золотої години", протягом якого потрібно врятувати важкопораненого солдата, скорочується приблизно вдвічі, що значно збільшує ризик контакту з ворогом.

"Сама погода призведе до збільшення кількості опадів, швидкості вітру та снігопадів. Вони створюватимуть додаткові виклики і без того низькому моральному духу російських військових та додаватимуть проблеми з обслуговуванням обладнання. Навіть такі базові вправи, як чищення зброї, повинні бути адаптовані до умов, і ризик несправності зброї зростає", - підсумували у британські розвідці.

19 жовтня колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус заявив, що ЗСУ можуть досягти суттєвого прогресу у звільненні українських територій узимку.

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