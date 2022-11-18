У Вільнянську зросла кількість загиблих після російського обстрілу 4-квартирного будинку в ніч на 17 листопада
Станом на ранок 18 листопада стало відомо про ще двох загиблих внаслідок обстрілу російських окупантів у Вільнянську попередньої ночі
Про це інформує в телеграмі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Вільнянськ. Запорізька область. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих", - пише Тимошенко.
Таким чином, внаслідок ракетного обстрілу російських загарбників по житлових будинках, у ніч на 17 листопада, вже виявлено 9 загиблих мирних жителів.
На місці досі тривають аварійно-рятувальні роботи.
"Мої співчуття рідним та близьким", - додав Тимошенко.
Раніше повідомлялося, що виявили тіла 7 загиблих. Руйнувань зазнала й інфраструктура.
- Увечері 12 листопада окупанти обстріляли Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К", бойова частина з 54 касетними зарядами не детонувала.
- А вночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне з сіл Запорізького району, у результаті чого пошкоджено лінію електромереж.
- Вранці 15 листопада війська РФ вгатили 4 ракетами по передмістю Запоріжжя.
- Вночі на 18 листопада ворожі війська РФ завдали ракетного удару по території одного із сіл Запорізької області.
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