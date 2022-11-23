Хмельницький повністю знеструмлено після ракетних ударів РФ по об'єктах енергетики
Після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії
Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.
За його словами, після масових ракетних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, Хмельницький залишився без електропостачання.
"Місто знеструмлено повністю. Об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір також. Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав Симчишин.
- У середу, 23 листопада, через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
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