Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин у telegram.

За його словами, після масових ракетних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, Хмельницький залишився без електропостачання.

"Місто знеструмлено повністю. Об’єкти критичної інфраструктури та Чернелівський водозабір також. Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав Симчишин.

У середу, 23 листопада, через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.

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