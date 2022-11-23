Масштабна повітряна тривога: на Дніпропетровщині та Полтавщині працює ППО
23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Щонайменше у двох регіонах працює протиповітряна оборона
Пообіді 23 листопада рашисти випустили по Україні ракети.
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише про роботу протиповітряної оборони у Кременчуцькому районі.
"У Кременчуцькому районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!" - пише начальник області.
Також про ППО написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - інформує Лукашук.
Крім того, голова ради просить українців перебувати в укриттях.
"Країна-терорист РФ знову взялася за своє. Залякування мирного населення, тиск. Сьогодні євродепутати голосуватимуть щодо резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Тож Росія вирішила знову демонстративно "пограти м'язами", - додав Лукашук.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Окупанти завдали удару по поліклініці та багатоповерхівці в м. Куп'янськ, жінка та чоловік загинули, ще двоє людей отримали поранення.
- 23 листопада стало відомо, що в обласній лікарні Херсонської області загинув 13-річний хлопчик, який отримав поранення під час атаки російсько-окупаційних військ.
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