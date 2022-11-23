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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Куп'янськ, є загиблі

23 листопада, 2022 середа
09:33
війна з Росією Обстріл Куп'янська

Окупанти завдали удару по поліклініці та багатоповерхівці в м. Куп'янськ, жінка та чоловік загинули, ще двоє людей отримали поранення

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.

"Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Куп'янськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки", - пише Синєгубов.

Відомо про загибель двох людей — жінки 55 років та чоловіка 68 років; одного пораненого госпіталізували, інший чоловік отримав допомогу на місці. 

Також голова ОВА інформує про нічні обстріли прифронтових районів Харківщини.

"У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених", - стверджує голова ОВА. 

Синєгубов наголошує, що високою залишається мінна небезпека: за добу спеціалісти знищили 299 мін.

  • Ранком 23 листопада Генеральний штаб інформував, що окупанти здійснили спробу проникнення ДРГ до у районі населеного пункту Стариця. Групу нейтралізував один із підрозділів українських захисників, ворог відійшов.

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Новини
окупанти
Харківщина
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