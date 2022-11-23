Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Воїни ЗСУ відбили 11 ворожих атак, окупанти завдали 5 ракетних ударів за добу

Воїни ЗСУ відбили 11 ворожих атак, окупанти завдали 5 ракетних ударів за добу

23 листопада, 2022 середа
08:57
війна з Росією ЗСУ

Протягом 22 листопада Сили оборони відбили атаки окупантів в 11 районах, росіяни здійснили 45 обстрілів з РСЗВ та нанесли 5 ракетних ударів по Харківщині й Донеччині

Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах", - звітує пресслужба.

22 листопада Сили оборони відбили атаки військових РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала значних змін, військові не виявили ознак формування наступальних угруповань противника.

  • На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворог здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині.
  • На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ, періодично веде обстріли позицій ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії. Обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області.
  • Окупанти здійснили спробу проникнення ДРГ до у районі населеного пункту Стариця. Групу нейтралізував один із підрозділів українських захисників, ворог відійшов.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, відомо про обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. З танків та усього спектру артилерії росіяни обстрілюють райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне й Оріхів Запорізької області.
  • На Криворізькому та Херсонському напрямках війська РФ ведуть позиційну оборону та покращують фортифікаційне обладнання позицій. Ворог не припиняє артилерійських обстрілів позицій військ України, а також населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Росіяни залучили ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

  • Нагадаємо, захисники України в Запорізькій області знищили ворожий ЗРК С-300 та 5 одиниць техніки, у лікарні на окупованій території Херсонщини доставили поранених солдатів РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
21 листопада, 2022 понедiлок
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
21 листопада, 2022 понедiлок
Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися
21 листопада, 2022 понедiлок
Британська розвідка вказала на найвразливішу ділянку оборони РФ на фронті
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 листопада
09:04
Ексклюзив
Тиснули плоскогубцями пальці і пропонували посаду мера Херсона: в'язень рашистів Ігор Кураян про перебування у полоні 
09:02
Оновлено
Вільнянськ
Окупанти завдали ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянська: загинуло немовля, є постраджалі
08:54
Насер аль-Шахтарі у матчі Аргентина - Саудівська Аравія
ЧС-2022: У матчі з Аргентиною футболісту Саудівської Аравії зламали щелепу
08:42
Ворожі війська випустили по громадах Нікопольщини понад 30 снарядів за ніч
08:29
Олександр Усик
Усик з кримськотатарським прапором заспівав про звільнення Криму
08:16
ЗСУ
На Запоріжжі ЗСУ знищили комплекс С-300 та блокпост окупантів, поранені понад 80 росіян
08:02
відключення світла
В Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії
08:01
OPINION
Михайло Жернаков
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
07:54
Ексклюзив
Сєверодонецьк
У Сєверодонецьку росіяни пошкодили 80 - 90% будинків, - голова ВЦА Стрюк
07:45
вертольоти Sea King
Велика Британія надасть Україні три гелікоптери
07:33
іранський дрон Shahed 129
У Севастополі окупанти готують операторів безпілотників, - Генштаб
07:01
Ракетний удар
РФ може незабаром атакувати критичну інфраструктуру України, попри суттєве виснаження арсеналу високоточних ракет, - ISW
06:46
на фото: постраждала жінка з Ізюму
Росіяни знищили інфраструктуру Ізюма на 80%, - Синєгубов
06:17
Москва_Кремль
Кремль готує атаку "під чужим прапором" на Бєлгородську область, - ISW
06:06
Анонс
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру
05:52
Shahed-136
Атака на ізраїльський танкер біля узбережжя Оману: ВМС США виявили уламки "шахеда"
05:15
Анонс
Лука Модрич
ЧС-2022: розклад усіх матчів та трансляцій 23 листопада
04:24
Оновлено
Дюздже, землетрус, Туреччина
Неподалік Стамбула стався потужний землетрус
03:45
на фото ЗСУ
ЗСУ знищили 3 склади росіян у Каховському районі
03:36
Збірна Саудівської Аравії, ЧС-2022
У Саудівській Аравії оголосили вихідний після перемоги над Аргентиною на ЧС-2022
02:36
Втрати окупантів
В Україні ліквідували російського майора, - офіцер ЗСУ Штефан
01:52
Кріштіану Роналду
Люблю "Манчестер Юнайтед", але настав час для нового виклику, - Роналду прокоментував розрив контракту
01:37
Росія 22 листопада масово обстріляла Сумську область з артилерії, кулеметів і автоматів
01:16
MQ-1C Gray Eagle
Американські сенатори закликали Байдена надати Україні дрони Gray Eagles, – The Wall Street Journal
01:12
Црвена Звезда, Зеніт
"Разом - за одне": сербська "Црвена Звезда" зіграла у Росії пропагандистський матч зі "Зенітом"
00:41
Офіс генпрокурора
Добровільно співпрацював з ФСБ: ексміністра освіти Дмитра Табачник підозрюють у держзраді
00:41
Джонсон, Байден, Шольц, Макрон
У лютому німці вважали, що Києву краще здатися: Джонсон розповів про позиції союзників на початку повномасштабної агресії РФ
00:15
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 листопада
00:12
нафта ембарго санкції
ЄС і G7 готові 23 листопада погодити стелю цін на нафту з РФ, - The Wall Street Journal
2022, вiвторок
22 листопада
23:56
Франція
Підтримка бюджету. Україна отримає від Франції пільговий кредит на суму до €100 млн
23:42
Морські дрони
До збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн, – Зеленський
23:41
шпигун
У ЦРУ визнали, що вербують шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні
23:17
Президент України Зеленський
В Україні розгортають мережу підтримки людей "Пункти незламності", – Зеленський
23:11
Проєкт космічних сонячних електростанцій
Проєкт Solaris: ЄС за крок до практичних досліджень виробництва та передачі електроенергії з Космосу
23:11
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: Результати усіх матчів 22 листопада, турнірні таблиці
23:03
ЧС-2022, збірна Франції, Жиру
Франція розгромила Австралію на ЧС у Катарі
22:40
Ракетний удар РФ в Дніпрі
Секретар РНБО розповів, скільки ще масованих атак може здійснити Росія, зважаючи на її запаси ракет
22:28
Протксти у Єревані проти ОДКБ та візиту Путіна
У Вірменії напередодні саміту ОДКБ спалахнули протести проти візиту Путіна
22:06
OPINION
Лєна Чиченіна
Який світогляд втирають у Лаврі?
21:50
Звільнений Херсон
Жителі Херсонщини зможуть подати заявки на евакуацію чи гумдопомогу в Координаційний гуманітарний центр. Подробиці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV