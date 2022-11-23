Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах", - звітує пресслужба.

22 листопада Сили оборони відбили атаки військових РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Генштаб інформує, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка не зазнала значних змін, військові не виявили ознак формування наступальних угруповань противника.

На Сіверському напрямку , у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворог здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині.

, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, ворог здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині. На Слобожанському напрямку , у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ, періодично веде обстріли позицій ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії. Обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області.

, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник утримує угруповання військ, періодично веде обстріли позицій ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії. Обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області. Окупанти здійснили спробу проникнення ДРГ до у районі населеного пункту Стариця. Групу нейтралізував один із підрозділів українських захисників, ворог відійшов.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, відомо про обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.

ворог веде оборону, відомо про обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. З танків та усього спектру артилерії росіяни обстрілюють райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка.

противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. З танків та усього спектру артилерії росіяни обстрілюють райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне й Оріхів Запорізької області.

ворог обороняється. Зафіксовано обстріли позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка, Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Темирівка, Полтавка, Червоне й Оріхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках війська РФ ведуть позиційну оборону та покращують фортифікаційне обладнання позицій. Ворог не припиняє артилерійських обстрілів позицій військ України, а також населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Росіяни залучили ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області; Дудчани, Качкарівка, Новотягинка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Нагадаємо, захисники України в Запорізькій області знищили ворожий ЗРК С-300 та 5 одиниць техніки, у лікарні на окупованій території Херсонщини доставили поранених солдатів РФ.

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