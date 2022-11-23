Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

22 листопада авіація Повітряних Сил тричі ударила по живій силі окупантів, озброєнню та військовій техніці. Захисники з ракетних військ та артилерії завдали вогневого ураження по пункту управління ворога.

Пресслужба інформує: у лікарні Каланчака Херсонської області недостатньо ліжкомісць, щоб розмістити всіх поранених військових РФ. Також у Генштабі додають, що до населеного пункту Великі Копані доставлено близько 40 поранених окупантів.

У ЗСУ уточнюють, що 21 листопада Сили оборони влучили по ЗРК С-300 та 5 одиницях техніки окупантів, які базувалися на Запоріжжі. Відомо про поранення 40 військових РФ. Неподалік села Веселе, Запорізька область, захисники знищили блокпост ворога, а 15 військових отримали поранення, у Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Нагадаємо, що 21 листопада українські воїни вдарили по пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів й районах зосередження ворога.

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