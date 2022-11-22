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Війна з Росією: хроніка
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Українські воїни вдарили по пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів й районах зосередження ворога

22 листопада, 2022 вiвторок
07:40
війна з Росією ЗСУ

21 листопада українське військо продовжувало завдавати втрати ворогу. Серед ураженого - пару районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й пункт управління

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні від 22 листопада.

"Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

  • Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога.
  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну і до 21 листопада росіяни втратили 84 600 осіб загиблими, 2892 танки, 278 літаків та 261 гелікоптер.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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