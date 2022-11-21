Росіяни за добу втратили 390 осіб загиблими та 6 танків, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни втратили 84 600 осіб загиблими, 2892 танки, 278 літаків та 261 гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 листопада орієнтовно склали:
особового складу - 84600 (+390 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2892 (+6) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5)
артилерійських систем – 1870 (+2)
РСЗВ – 393 (+0)
засоби ППО ‒ 209 (+0)
літаків – 278 (+0)
гелікоптерів – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)
крилаті ракети ‒ 480 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)
спеціальна техніка ‒ 161 (+0)
- 21 листопада експерти Oryx повідомили, що російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки з початку повномасштабного вторгнення на українську територію.
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