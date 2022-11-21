Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 листопада орієнтовно склали:

особового складу - 84600 (+390 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2892 (+6) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5)

артилерійських систем – 1870 (+2)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО ‒ 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0)

крилаті ракети ‒ 480 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7)

спеціальна техніка ‒ 161 (+0)

21 листопада експерти Oryx повідомили, що російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки з початку повномасштабного вторгнення на українську територію.

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