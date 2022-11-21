Аналітики порахували, скільки військової техніки втратила Росія під час повномасштабної війни в Україні
Російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення на українську територію
Про це повідомляють експерти Oryx.
Йдеться саме про ті втрати, які були підтверджені фото- і відеоматеріалами.
Так, було повністю знищено 4927 одиниць техніки. Ще 198 пошкоджено, 300 кинуто самими окупантами та 2619 одиниць захоплено.
Аналітики підкреслили, що російські загарбники втратили:
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1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені)
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718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені)
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1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені)
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154 реактивних системи залпового вогню
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80 зенітних ракетних комплексів
За даними українського Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України втратила 84 210 солдатів, 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 393 РСЗВ і 1868 артилерійських систем.
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