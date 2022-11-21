Про це повідомляють експерти Oryx.

Йдеться саме про ті втрати, які були підтверджені фото- і відеоматеріалами.

Так, було повністю знищено 4927 одиниць техніки. Ще 198 пошкоджено, 300 кинуто самими окупантами та 2619 одиниць захоплено.

Аналітики підкреслили, що російські загарбники втратили:

1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені)

718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені)

1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені)

154 реактивних системи залпового вогню

80 зенітних ракетних комплексів

За даними українського Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України втратила 84 210 солдатів, 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 393 РСЗВ і 1868 артилерійських систем.

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