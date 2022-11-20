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Протягом доби ЗСУ знищили 330 окупантів, 2 бойові машини та 1 танк, - Генштаб
За добу окупанти втратили 2 бойові машини, 1 танк та 330 своїх військових. Наразі загальні втрати особового складу росіян за час повномасштабного вторгнення складають 84210 осіб
Про це повідомляє Геншаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2886 (+1) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од.
- артилерійських систем – 1868 (+1) од.
- РСЗВ – 393 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од.
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
- За добу ЗСУ знищили дрон типу "Орлан-10" і уразили пункт управління та склад боєприпасів противника. Також було підтверджено ураження живої сили ворога 18 листопада, внаслідок чого постраждало 160 окупантів
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