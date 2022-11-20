Протягом доби ЗСУ знищили 330 окупантів, 2 бойові машини та 1 танк, - Генштаб

Про це повідомляє Геншаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано

танків ‒ 2886 (+1) од.

бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од.

артилерійських систем – 1868 (+1) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 209 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі / катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

За добу ЗСУ знищили дрон типу "Орлан-10" і уразили пункт управління та склад боєприпасів противника. Також було підтверджено ураження живої сили ворога 18 листопада, внаслідок чого постраждало 160 окупантів

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