Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 20 листопада.

Генштаб підтвердив, що ЗСУ уразили живу силу противника 18 листопада у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Зазначається, що втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих наразі уточнюється.

Генштаб також повідомив, що окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину, російські мобілізовані не задоволені таким рішенням.

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