Окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину, - Генштаб
Генштаб повідомляє, що окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину, мобілізовані не задоволені таким рішенням
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 20 листопада.
У повідомленні йдеться, що командування російських військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені з правого берега Дніпра на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.
Генштаб повідомляє, що мобілізовані росіяни, з яких складаються ці підрозділи, не задоволені таким рішенням керівництва.
Також зазначається, що в Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість підрозділів російських військ.
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