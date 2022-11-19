Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ зазначається, що у Луганську відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ.

Зокрема, в населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

18 листопада у місті Новоайдар на Луганщині було зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

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