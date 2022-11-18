Про це повідомили у facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Також повідомляється, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував це у себе у facebook.

"Таки перекидають до нас.Окупанти переміщують підрозділи з Херсонщини на Луганщину", - йдеться у дописі.

18 листопада стало відомо, що російське командування може перекинути частину виведених із Херсона військ для посилення угруповання, яке атакує Бахмут Донецької області.

Протягом п'ятниці, 18 листопада, ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

18 листопада стало відомо, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.

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