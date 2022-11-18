Окупанти перекидають сили з Херсонщини на Луганщину, - Генштаб
У місті Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку
Про це повідомили у facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Також повідомляється, що з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.
Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував це у себе у facebook.
"Таки перекидають до нас.Окупанти переміщують підрозділи з Херсонщини на Луганщину", - йдеться у дописі.
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