Про це повідомили в telegram Генерального штабу Збройних Сил України

Зокрема зазначається, що українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

18 листопада стало відомо, що російське командування може перекинути частину виведених із Херсона військ для посилення угруповання, яке атакує Бахмут Донецької області.

Протягом п'ятниці, 18 листопада, ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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