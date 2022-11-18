Протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
Протягом п'ятниці, 18 листопада, ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Про це повідомили в telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України", - йдеться у дописі.
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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Слобожанський напрямок – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;
Куп’янський та Лиманський напрямки – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;
Бахмутський напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;
Авдіївський напрямок – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;
Новопавлівський напрямок – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;
Запорізький напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;
Криворізький напрямок – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині.
На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- У Генштабі 17 листопада повідомили про ймовірність посилення наступу окупантів на Донеччині.
- 18 листопада стало відомо, що російське командування може перекинути частину виведених із Херсона військ для посилення угруповання, яке атакує Бахмут Донецької області.
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