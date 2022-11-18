Про це повідомили в telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України", - йдеться у дописі.

Читайте також: Окупанти у Запорізькій області розстріляли родину з двома дітьми, - депутат райради Кирильчук

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

Слобожанський напрямок – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;

Куп’янський та Лиманський напрямки – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;

Бахмутський напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Майорськ, Роздолівка, Соледар, Яковлівка та Спірне на Донеччині;

Авдіївський напрямок – з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області;

Новопавлівський напрямок – з різнокаліберної артилерії, по районах Богоявленки, Нескучного, Времівки, Вугледара та Новополя на Донеччині;

Запорізький напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Залізничне, Оріхів, Щербаки і Павлівка Запорізької області та Пречистівка – Донецької;

Криворізький напрямок – з артилерії, в районі населеного пункту Милове, що на Херсонщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

У Генштабі 17 листопада повідомили про ймовірність посилення наступу окупантів на Донеччині.

18 листопада стало відомо, що російське командування може перекинути частину виведених із Херсона військ для посилення угруповання, яке атакує Бахмут Донецької області.