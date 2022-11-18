Про це він розповів в етері Еспресо.



"У напрямку населених пунктів Пологи та Гуляйполя ворог зараз активізувався, хоча це вже не є новим. Свіжі мобіки, яких вчора вхопили, а сьогодні привезли, починають творити на місцях свої чорні та брудні справи. І про це треба говорити", - наголосив депутат Запорізької районної ради.



Дмитро Кирильчук зазначив, що на фоні підтягування цього мобілізованого м'яса, успіхи наших сил зростають, сили опору теж чітко та скоординовано протистоять хибному враженню ворога, що він буде утримувати Запорізьку область та кошмарити населення.



"Ось, що вони творять - у Пологівському районі за минулу добу зафіксований жахливий випадок, коли у селищі міського типу Комиш-Зоря, оця російська нечисть розстріляла родину, подружжя та двоє дітей. На жаль, такі випадки фіксуються, щоб всі знали та розуміли, що ці звірства продовжуються, які були на Київщині, Харківщині та Херсонщині", - сказав Кирильчук.

15 листопада керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що з тимчасово окупованої частини Запорізької області, вперше з 30 вересня, виїхало 224 людини за добу

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