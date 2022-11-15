Про це інформує в Медіацентрі керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Продовжується історія з вивезенням людей. Трохи більше: ми раді, що 224 людини ці нелюди випустили. З них 41 дитина. Це, звичайно, не так, як було до 30 вересня, коли могли 1,5-2 тисячі виїжджати", – сказав Старух.

Очільник ОВА повідомив, що рашисти останнім часом на блокпостах пропускали не більше, ніж по 80-90 мирних жителів.

Нині евакуйовані прибули до Запоріжжя. Щодня звідти до інших міст України виїжджає 800-900 людей.

Лише 14 листопада до безпечніших регіонів з Запорізької області поїхало 804 українці.

Нагадаємо, близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали. 1 жовтня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими.

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