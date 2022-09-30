Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Ворог завдав ракетного удару по околиці обласного центру. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місці подій працюють відповідні служби", - наголосив він.

Увечері 29 вересня загарбники також атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО.

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