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Головна війна з Росією Ворог атакував Запоріжжя. Спрацювала ППО

Ворог атакував Запоріжжя. Спрацювала ППО

30 вересня, 2022 п'ятниця
00:43
війна з Росією Обстріл Запоріжжя 26.09

Російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО

Про це повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог атакує обласний центр! Гучний гуркіт — це працює протиповітряна оборона!"- зазначив посадовець.

Старух вказав, що у межах Запоріжжя "прильотів" немає. Проте, є ризик повторних атак.

Глава ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

  • Увечері 20 вересня Росія атакувала Миколаїв і Одесу іранськими дронами-камікадзе.
  • У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи, в місті оголосили повітряну тривогу. Унаслідок ракетних ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Новини
Запоріжжя
ППО
ракетний удар
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