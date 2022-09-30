Ворог атакував Запоріжжя. Спрацювала ППО
Російські окупанти ввечері 29 вересня атакували Запоріжжя. У місті спрацювала система ППО
Про це повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог атакує обласний центр! Гучний гуркіт — це працює протиповітряна оборона!"- зазначив посадовець.
Старух вказав, що у межах Запоріжжя "прильотів" немає. Проте, є ризик повторних атак.
Глава ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
- Увечері 20 вересня Росія атакувала Миколаїв і Одесу іранськими дронами-камікадзе.
- У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи, в місті оголосили повітряну тривогу. Унаслідок ракетних ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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