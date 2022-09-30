Про це повідомляє заступник керівника ОП Кирило Тимошенко:

"Одеська область. Силами ППО над морем збито в безпосередній близькості до м. Одеса 3 БПЛА. В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота," - написав Тимошенко.

Вибухи прогриміли і в Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич вказав, що постраждала будівля у центрі міста.

"Є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області. На місті працюють рятувальники та екстрені служби", - написав Кирило Тимошенко.

На Одещині повітряна тривога тривала з 22:43 по 00:13.

У Миколаївській області сирена прозвучала о 22:42. Станом на 00:24 триває і досі.

У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи, в місті оголосили повітряну тривогу. Унаслідок ракетних ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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