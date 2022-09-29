Ввечері у Дніпрі пролунали декілька гучних вибухів

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. В місті оголошено повітряну тривогу

Згодом про вибухи також повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - заявив Філатов.

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