Ввечері у Дніпрі пролунали декілька гучних вибухів
У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи, в місті оголосили повітряну тривогу
Про це повідомляє "Суспільне".
"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. В місті оголошено повітряну тривогу
Згодом про вибухи також повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - заявив Філатов.
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