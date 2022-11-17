Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, окупанти давно прагнуть заволодіти всією Донецькою областю.

"Противник після відступу з правобережної частини Херсонської області відновлює свої війська та перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки. Для ворога "кричуще" важливо - це встановлення контролю над Донецькою областю, він намагається і зараз здійснювати свої "мрії", - розповів Громов.

При цьому він зазначив, що залишається ймовірність загострення ситуації на Луганському та Запорізькому напрямках. Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що окупанти прагнуть отримати контроль над усією Запорізькою областю.

Також, наголосив Громов, не слід відкидати варіант наступу російських військ на Сумщину та Чернігівщину.

"Якщо далі брати, амбіційні плани противника, він може також спробувати проведення наступальних дій з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей. Але це все у них в планах, і це все вже було в нашій історії й ми гідно давали відсіч. На даний час противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів", - підсумував Громов.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb