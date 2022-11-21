ЗСУ уразили райони зосередження ворога, пункти управління та колону російських військ
Українська авіація протягом 20 листопада завдала по ворогу 6 ударів. Серед ураженого - колона російських військ, кілька районів зосередження й позиції ЗРК ворога
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні станом на ранок 21 листопада.
"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях його зенітних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.
Також підтверджено ураження колони російських окупаційних військ в районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється.
- За даними українського Генштабу, станом на 20 листопада Росія у війні проти України втратила 84 210 солдатів, 2886 танків, 5817 бойових броньованих машин, 393 РСЗВ і 1868 артилерійських систем.
- Своєю чергою аналітики Oryx кажуть, що російська армія втратила щонайменше 8044 одиниці техніки з 24 лютого. Йдеться саме про ті втрати, які були підтверджені фото- і відеоматеріалами.
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