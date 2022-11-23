У Києві російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури
Пообіді 23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Зокрема у столиці зафіксували влучання ворожого снаряду в об'єкт інфраструктури
Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко в телеграмі.
"Влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці", - пише мер.
Також Кличко закликає жителів столиці залишатися в укриттях: "Повітряна тривога триває".
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Удесь 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО .
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