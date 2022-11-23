Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.

За його словами, проводиться евакуація пасажирів з метрополітену, а на маршрути електротранспорту виходять автобуси.

"У зв'язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Ми евакуюємо людей із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту виведено додаткові автобуси", - написав Терехов.

23 листопада після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії.

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