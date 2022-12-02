Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграмі.

"Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об‘єкта. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки", - наголосив він.



На місцях вже працюють відповідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також цієї ночі російський агресор обстріляв одну з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці Харківської області.

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