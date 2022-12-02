Росія вдарила по багатоповерхівці на Харківщині

Про це повідомляє "Суспільне".

Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко підтвердив, що у ніч з 1 на 2 грудня російський агресор обстріляв одну з багатоповерхівок у селі Клугино-Башкирівка Харківської області.

Ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу частково зруйновані квартири на останньому поверсі будинку. Відомо про одну поранену жінку, яка самостійно звернулась до лікарів по допомогу.

Пожежі внаслідок російського обстрілу не було. Рятувальники оглядають зруйновані квартири.

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