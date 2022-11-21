Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула людина
Унаслідок обстрілу цивільної інфраструктури деокупованого Херсона 21 листопада загинула людина
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Унаслідок обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла", - написав він.
- Удень повідомлялося, що російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона.
- За даними депутата Херсонської облради Хланя, у Херсоні залишилося до 80 тис. жителів.
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