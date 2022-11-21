Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Порада для людей: за можливості виїхати з Херсона, евакуюватися. І з огляду безпекових питань, і з огляду побутових питань. Але є значна частина херсонців, і їх набагато більше, які категорично відмовляються виїжджати зі своїх домівок… Вони кажуть: ми тут пережили окупантів, тому зараз ми переживемо всі труднощі. З огляду на те, що більша кількість людей не має бажання виїжджати з міста Херсон, ми маємо зробити абсолютно все для того, щоб забезпечити побут цих людей", - сказав Хлань.

За його словами, наразі в Херсоні кількість населення тримається на рівні 80 тисяч чоловік – є ті, хто вирішив зараз виїхати з огляду на надто складні побутові умови, але й ті, які повертаються у місто.

Також Хлань розповів, що з кожним днем місто повертається до життя, наскільки це можливо. Але досі ще немає електропостачання, відповідно водопостачання та теплопостачання. За допомогою міжнародних благодійних організацій, регіонів України у Херсон надходить гуманітарна допомога, в тому числі генератори для того, щоб локально можна було забезпечити електропостачання, автомобілі швидкої допомоги, спецтехніка, триває відновлення мобільного зв’язку. Анонсовані автобусні рейси в Одесу.

Місто потрохи оговтується від того, що окупант фактично знищив усю критичну інфраструктуру, грабував все, що належить громаді, підкреслив Хлань.

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