У Херсоні запрацював мобільний сервісний центр МВС. Адреса

Про це інформує в телеграмі пресслужба МВС.

Сьогодні о 10:00 запрацював мобільний сервісний центр Міністерства.

Отримати послуги можна за адресою вул. Маяковського, 10 - поблизу будівлі Херсонського районного управління поліції.

Нині спеціалісти пропонують отримати такі послуги:

відновити втрачені документи – посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

зареєструвати та перереєструвати транспортний засіб;

замінити посвідчення водія;

отримати міжнародне посвідчення водія.

Крім того, для жителів Херсону створять точку доступу до wi-fi супутникового інтернету Starlink.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.

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