У Херсоні запрацював мобільний сервісний центр МВС. Адреса
16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України
Про це інформує в телеграмі пресслужба МВС.
Сьогодні о 10:00 запрацював мобільний сервісний центр Міністерства.
Отримати послуги можна за адресою вул. Маяковського, 10 - поблизу будівлі Херсонського районного управління поліції.
Нині спеціалісти пропонують отримати такі послуги:
- відновити втрачені документи – посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- зареєструвати та перереєструвати транспортний засіб;
- замінити посвідчення водія;
- отримати міжнародне посвідчення водія.
Крім того, для жителів Херсону створять точку доступу до wi-fi супутникового інтернету Starlink.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
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