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Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені

21 листопада, 2022 понедiлок
12:40
війна з Росією обстріл

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона

Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

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Херсон
окупанти
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