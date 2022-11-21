Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є поранені

Про це повідомляє перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"У нас знову прильоти в Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.

16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

18 листопада російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.

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