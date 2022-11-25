Окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300
Близько шостої години вечора 25 листопада російська армія обстріляла район Харківщини ракетами С-300
Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району", - пише Синєгубов.
Попередньо повідомляється, що ніхто не постраждав.
Очільник області наголосив жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Унаслідок обстрілу цивільної інфраструктури деокупованого Херсона 21 листопада загинула людина.
- Протягом 22 листопада Сили оборони відбили атаки окупантів в 11 районах, росіяни здійснили 45 обстрілів з РСЗВ та нанесли 5 ракетних ударів по Харківщині й Донеччині.
- 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
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