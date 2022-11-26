Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина постраждала

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - пише Синєгубов.

Повідомляється, що пошкоджені житлові будинки, приватні авто, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.

Крім того, близько п'ятої години вечора 25 листопада рашисти випустили кілька ракет С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень.

Загалом протягом попередньої доби російські загарбники завдали ракетні та артилерійські удари по прикордонних районах Харківської області.

"Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає", - додав очільник ОВА.

Уже вранці армія РФ знову завдала артударів по Куп’янську. Одна людина постраждала.

Протягом доби піротехніки знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів.

Унаслідок обстрілу цивільної інфраструктури деокупованого Херсона 21 листопада загинула людина.

Протягом 22 листопада Сили оборони відбили атаки окупантів в 11 районах, росіяни здійснили 45 обстрілів з РСЗВ та нанесли 5 ракетних ударів по Харківщині й Донеччині.

23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.

Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.

Увечері 25 листопада ми повідомляли, що російська армія обстріляла Чугуївський район Харківщини ракетами С-300.