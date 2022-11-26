Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина постраждала
Протягом доби 25 листопада та сьогодні вранці російські загарбники обстріляли Харківщину. Повідомляється, що в Куп’янську одна людина постраждала
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 10 ранку ворог з реактивних систем залпового вогню обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району", - пише Синєгубов.
Повідомляється, що пошкоджені житлові будинки, приватні авто, складські приміщення та магазини. Попередньо - ніхто не постраждав.
Крім того, близько п'ятої години вечора 25 листопада рашисти випустили кілька ракет С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень.
Загалом протягом попередньої доби російські загарбники завдали ракетні та артилерійські удари по прикордонних районах Харківської області.
"Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає", - додав очільник ОВА.
Уже вранці армія РФ знову завдала артударів по Куп’янську. Одна людина постраждала.
Протягом доби піротехніки знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів.
- Унаслідок обстрілу цивільної інфраструктури деокупованого Херсона 21 листопада загинула людина.
- Протягом 22 листопада Сили оборони відбили атаки окупантів в 11 районах, росіяни здійснили 45 обстрілів з РСЗВ та нанесли 5 ракетних ударів по Харківщині й Донеччині.
- 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Увечері 25 листопада ми повідомляли, що російська армія обстріляла Чугуївський район Харківщини ракетами С-300.
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