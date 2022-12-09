За добу росіяни завдали 5 ракетних та 3 авіаційних удари по Україні
За минулу добу, 8 грудня, противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українській території
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня.
І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.
На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.
На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.
- У Генштабі підтверджують, що в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів на Запоріжжі близько 240 російських солдатів поранено.
- Також за 8 грудня підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ в населених пунктах Луганщини та Донеччини.
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