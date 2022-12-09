ЗСУ поранили близько 240 окупантів, знищили 3 ворожих склади боєприпасів і до 20 одиниць військової техніки на Запоріжжі
Противник продовжує зазнавати втрат. У Генштабі підтверджують, що в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів на Запоріжжі близько 240 російських солдатів поранено
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня.
Так, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.
Також знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.
Генштаб наголошує, що розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.
- Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе