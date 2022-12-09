Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня.

Так, 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.

Також знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Генштаб наголошує, що розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb