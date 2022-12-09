ЗСУ ліквідували двох російських майорів і капітана-добровольця, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Майорів Євгена Навлюта й Івана Круглякова успішно демобілізовано. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.
Офіцер ЗСУ також розповів, що українці знищили Максима Громакова - капітана запасу, який був добровольцем в окупаційних військах.
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