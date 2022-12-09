ЗСУ ліквідували двох російських майорів і капітана-добровольця, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Майорів Євгена Навлюта й Івана Круглякова успішно демобілізовано. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.

Офіцер ЗСУ також розповів, що українці знищили Максима Громакова - капітана запасу, який був добровольцем в окупаційних військах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb