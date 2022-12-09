Українські воїни відбили атаки ворога біля 3 населених пунктів та уразили 11 районів скупчення окупантів
За 8 грудня підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ в населених пунктах Луганщини та Донеччини
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 грудня.
За минулу добу, 8 грудня, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.
- Протягом 7 грудня українські воїни уразили 2 склади з боєприпасами, 6 пунктів управління й 22 райони зосередження особового складу ворога.
- Також у Генштабі підтверджують, що в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів на Запоріжжі близько 240 російських солдатів поранено.
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