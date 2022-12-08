Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по місцях скупчення окупантів і їхньої техніки за добу
Протягом 7 грудня українські воїни уразили 2 склади з боєприпасами, 6 пунктів управління й 22 райони зосередження особового складу ворога
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.
Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Водночас українські воїни збили ударний БПЛА типу Shahed-136 та розвідувальний дрон "Орлан".
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.
- Станом на ранок 7 грудня Росія втратила 92 740 окупантів, 1601 безпілотник і 2935 танків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.55
Купівля 39.55Продаж 40.23
-
EUR
Купівля 40.73Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе