Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.

Так, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Водночас українські воїни збили ударний БПЛА типу Shahed-136 та розвідувальний дрон "Орлан".

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів противника.

Станом на ранок 7 грудня Росія втратила 92 740 окупантів, 1601 безпілотник і 2935 танків.

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