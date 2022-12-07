За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни РФ проти України знищено 92 740 окупантів, 1601 безпілотників і 2935 танків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2935 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од.
- артилерійських систем – 1923 (+8) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)
- крилаті ракети ‒ 592 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються.
- У ніч на 7 грудня над Житомирщиною збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.
- Також уночі Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 "шахедів", БПЛА "Орлан-10" та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
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