За добу Росія втратила 540 солдатів, 14 безпілотників і 6 танків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 92 740 (+540) осіб ліквідовано

танків ‒ 2935 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од.

артилерійських систем – 1923 (+8) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)

крилаті ракети ‒ 592 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються.

У ніч на 7 грудня над Житомирщиною збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.

Також уночі Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 "шахедів", БПЛА "Орлан-10" та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня.