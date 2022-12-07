Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у телеграмі.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу Shahed", - написав він.

Сили ППО збили безпілотник на півночі області.

У ніч з 6 на 7 грудня російські окупанти завдали удару двом громадам Запорізького району, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Також вночі на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи. Військові з повітряного командування "Схід" збили вісім безпілотників противника.

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