Сили ППО збили ворожий "шахед" на Житомирщині
Вночі на 7 грудня українські сили протиповітряної оборони збили безпілотник, яким росіяни намагалися атакувати Житомирську область
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у телеграмі.
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу Shahed", - написав він.
Сили ППО збили безпілотник на півночі області.
- У ніч з 6 на 7 грудня російські окупанти завдали удару двом громадам Запорізького району, унаслідок чого троє людей зазнали поранень.
- Також вночі на 7 грудня росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, унаслідок чого пошкоджено будинки та газопроводи. Військові з повітряного командування "Схід" збили вісім безпілотників противника.
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