Українські захисники вночі збили 14 "шахедів"
У ніч на 7 грудня Повітряні сили ЗСУ збили над Україною 14 "шахедів", БПЛА "Орлан-10" та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначають, що російські війська знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 після тритижневої паузи.
Так 11 "шахедів" знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Схід". Ще три дрони цього типу на східному напрямку збила ППО Сухопутних військ.
Крім того, сили протиповітряної оборони збили один БПЛА "Орлан-10" та два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня. Їхній тип уточнюється.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника", - ідеться в повідомленні.
- У ніч на 7 грудня над Житомирщиною збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.
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