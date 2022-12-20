Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін і Лукашенко утрималися від публічних обговорень російського вторгнення в Україну, обидва лідери відзначили, що "Білорусь все ще стикається з західною загрозою".

Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення ситуації" на зовнішніх кордонах Союзної держави.

"Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу", - зазначають аналітики.

Самопроголошений президент Білорусі зауважив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер", а Путін сказав, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відвернув зусилля президента Росії Володимира Путіна змусити Білорусь піти на подальші російсько-білоруські інтеграційні поступки під час зустрічі в Мінську 19 грудня", - припускають експерти.

Тож ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною.

"Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконавши Лукашенка скоригувати їх, побічно підтверджує цю оцінку. Лукашенко, швидше за все, скорегував би свою риторику, щоб дати своєму народу якесь правдоподібне пояснення того, чому він раптом відвернувся від фіктивної загрози вторгнення НАТО, яку він сфабрикував, щоб приєднатися до путінського катастрофічного вторгнення в Україну”, – йдеться у звіті.

Кремль також намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з Російською Федерацією. Зокрема, Путін заявив, що "Росія не зацікавлена нікого поглинати", якщо йдеться про Білорусь. Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко знову заявив про незалежність і повний суверенітет Білорусі 16 грудня, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка.

Так, речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив до Білорусі, щоб переконати Лукашенка вступити у війну, додавши, що "такі спекуляції є безпідставними та дурними".

"Пєсков рішуче заперечував намір Путіна вторгнутися в Україну за кілька днів до початку наступу. Безумовно, ця заперечення є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна втягнути Лукашенка у війну та очевидну невдачу – знову ж таки – зробити це", – додають в Інституті.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.

18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.

Своєю чергою американські аналітики оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього у Вашингтоні заявили, що і надалі стежитимуть за тим, чи захоче Білорусь надати додаткову допомогу Москві у її війні з Україною, і якщо це станеться, проти Мінська можуть бути введені нові санкції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb