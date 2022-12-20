США пригрозили Білорусі новими санкціями у разі активнішої допомоги Москві у війні з Україною
Вашингтон і надалі стежитиме за тим, чи захоче Білорусь надати додаткову допомогу Москві у її війні з Україною, і якщо це станеться, проти Мінська можуть бути введені нові санкції
Про це заявив на брифінгу голова пресслужба Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує BBC.
"Якщо ми побачимо це (спроби надавати додаткову підтримку, - ред.), побачимо потенціал для цього, то дамо пропорційну відповідь шляхом введення додаткових заходів", - сказав він.
Прайс також прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна, яку він зробив на пресконференції за підсумками переговорів з Олександром Лукашенком, - про те, що Росія не збирається "поглинати" якусь державу, зокрема Білорусь.
Представник Держдепу назвав "верхом іронії" той факт, що ця фраза пролунала з вуст "керівника країни, який прямо зараз намагається насильно поглинути іншого свого мирного сусіда".
Незалежність Лукашенка від Путіна викликає у Києві побоювання, що російський президент може змусити його приєднатися до військових дій, які Росія веде проти України.
- Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу Economist говорив, що Росія готує 200 тис. військових до нового наступу, який може розпочатися з півдня, сходу чи навіть з території Білорусі вже у січні.
- 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибув очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.
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