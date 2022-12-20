Про це заявив на брифінгу голова пресслужба Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує BBC.

"Якщо ми побачимо це (спроби надавати додаткову підтримку, - ред.), побачимо потенціал для цього, то дамо пропорційну відповідь шляхом введення додаткових заходів", - сказав він.

Прайс також прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна, яку він зробив на пресконференції за підсумками переговорів з Олександром Лукашенком, - про те, що Росія не збирається "поглинати" якусь державу, зокрема Білорусь.

Представник Держдепу назвав "верхом іронії" той факт, що ця фраза пролунала з вуст "керівника країни, який прямо зараз намагається насильно поглинути іншого свого мирного сусіда".

Незалежність Лукашенка від Путіна викликає у Києві побоювання, що російський президент може змусити його приєднатися до військових дій, які Росія веде проти України.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу Economist говорив, що Росія готує 200 тис. військових до нового наступу, який може розпочатися з півдня, сходу чи навіть з території Білорусі вже у січні.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибув очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

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