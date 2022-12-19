"Результативна зустріч" і "стратегічна співпраця": про що розмовляли в Мінську Путін і Лукашенко
Володимир Путін і Олександр Лукашенко виступили з заявами після закінчення зустрічі у Мінську, російський президент прибув до Білорусі вперше з 2019 року
Про це повідомляють російські та білоруські пропагандистські ЗМІ.
Президент РФ Путін під час переговорів заявив, що ця зустріч була "дуже результативною", а самопроголошений президент Білорусі зазначив, що люди "оцінять рішення, які тут ухвалили на сьогоднішній день та на стратегію".
Зокрема Путін заявив, що Білорусь є "не лише добрим сусідом" Росії, але й "союзником у найпрямішому значенні цього слова".
"Ми справді останнім часом багато надавали уваги питанням безпеки, співробітництву на міжнародній арені. І в цілому ми маємо бути задоволеними тим, як вибудовуються наші відносини", - заявив Путін.
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Також Лукашенко своєю чергою заявив, що "зміцнення білорусько-російських зв’язків стало природною відповіддю на перемінну ситуацію у світі".
Зокрема за його словами, місцеві виборці відчувають недоліки політики "захисту демократії і прогресу за допомогою обмежень і військової сили" стосовно Росії та Білорусі, і тому потрібно проявити "політичну волю і націленість на результат".
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"Ми у жодному випадку не повинні допустити помилки, допущені після розпаду Радянського Союзу. Тому нашим безумовним пріоритетом є розв'язання чутливих економічних питань, від яких у кінцевому результаті залежить добробут населення, підтримки наших реформ у громадській і політичній сферах", - заявив білоруський президент.
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