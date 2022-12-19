Про це повідомляють російські та білоруські пропагандистські ЗМІ.

Президент РФ Путін під час переговорів заявив, що ця зустріч була "дуже результативною", а самопроголошений президент Білорусі зазначив, що люди "оцінять рішення, які тут ухвалили на сьогоднішній день та на стратегію".

Зокрема Путін заявив, що Білорусь є "не лише добрим сусідом" Росії, але й "союзником у найпрямішому значенні цього слова".

"Ми справді останнім часом багато надавали уваги питанням безпеки, співробітництву на міжнародній арені. І в цілому ми маємо бути задоволеними тим, як вибудовуються наші відносини", - заявив Путін.

Читайте також: На зв’язку 18.30: Чи змусить Путін Лукашенка піти танками на Україну?

Також Лукашенко своєю чергою заявив, що "зміцнення білорусько-російських зв’язків стало природною відповіддю на перемінну ситуацію у світі".

Зокрема за його словами, місцеві виборці відчувають недоліки політики "захисту демократії і прогресу за допомогою обмежень і військової сили" стосовно Росії та Білорусі, і тому потрібно проявити "політичну волю і націленість на результат".

Читайте також: Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін

"Ми у жодному випадку не повинні допустити помилки, допущені після розпаду Радянського Союзу. Тому нашим безумовним пріоритетом є розв'язання чутливих економічних питань, від яких у кінцевому результаті залежить добробут населення, підтримки наших реформ у громадській і політичній сферах", - заявив білоруський президент.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.

18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 19 грудня буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb