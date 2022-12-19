Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Думаю, що Путін їде у Білорусь прощатися з Лукашенком. Або Росія поглинає Білорусь і Лукашенко перестає бути самодержцем Білорусі, або Лукашенко буде виконувати всі накази Путіна щодо вторгнення на територію України. Якщо Лукашенко не зможе виконувати обов'язки самопроголошеного президента Білорусі, то повнота влади й управління державою переходить до Ради безпеки Республіки Білорусь, якою керує Олександр Вольфович, а це ставленик Путіна. І наказ на вторгнення в Україну може віддати він", - пояснив Лапін.

За словами офіцер ЗСУ, Лукашенко не хоче віддавати білоруських силовиків на війну в Україну.

"Мета приїзду Путіна до Білорусі - це ще раз поговорити з Лукашенком про поглинання Білорусі та подальші дії в контексті війни проти України. Їм треба зібрати хоча б 40 тис. військових, готових піти загинути в Україні, щоб створити нам реальну загрозу. Білорусь на сьогодні має готовими десь 18 тактичних груп, а це близько 20 тис. військових. Лукашенко не кине білоруських силовиків в Україну, тому що його влада тримається на багнетах силовиків, і останнє він не віддасть. Але, щоб відтягнути увагу ЗСУ, Лукашенко має засоби", - додав Лапін.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.

18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 19 грудня буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України.

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