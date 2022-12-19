Путін їде до Білорусі прощатися з Лукашенком, якщо той не вступить у війну, - офіцер ЗСУ Лапін
Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін вважає, що влада у Білорусі може перейти до Ради безпеки Республіки Білорусь
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Думаю, що Путін їде у Білорусь прощатися з Лукашенком. Або Росія поглинає Білорусь і Лукашенко перестає бути самодержцем Білорусі, або Лукашенко буде виконувати всі накази Путіна щодо вторгнення на територію України. Якщо Лукашенко не зможе виконувати обов'язки самопроголошеного президента Білорусі, то повнота влади й управління державою переходить до Ради безпеки Республіки Білорусь, якою керує Олександр Вольфович, а це ставленик Путіна. І наказ на вторгнення в Україну може віддати він", - пояснив Лапін.
За словами офіцер ЗСУ, Лукашенко не хоче віддавати білоруських силовиків на війну в Україну.
"Мета приїзду Путіна до Білорусі - це ще раз поговорити з Лукашенком про поглинання Білорусі та подальші дії в контексті війни проти України. Їм треба зібрати хоча б 40 тис. військових, готових піти загинути в Україні, щоб створити нам реальну загрозу. Білорусь на сьогодні має готовими десь 18 тактичних груп, а це близько 20 тис. військових. Лукашенко не кине білоруських силовиків в Україну, тому що його влада тримається на багнетах силовиків, і останнє він не віддасть. Але, щоб відтягнути увагу ЗСУ, Лукашенко має засоби", - додав Лапін.
- 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.
- 16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.
- 18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.
- Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 19 грудня буде частиною зусиль, які мають створити інформаційної умови для нового етапу війни проти України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 41.08Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе